اليوم.. الحكم على 22 متهمًا في "أحداث عنف أبراج النايل سيتي"

تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات جنوب القاهرة، حكمها على 22 متهمًا، في أحداث العنف، التي وقعت في أبراج نايل سيتي. ويصدر القرار المستشار مجدى حسين عبد الخالق، ...