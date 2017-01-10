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الثلاثاء 10 يناير 2017 08:46 صباحاً
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تعرف على أسعار الدولاراليوم الثلاثاء بالسوق الرسمي
دولارات
دولارات

تعرف على أسعار الدولاراليوم الثلاثاء بالسوق الرسمي

الثلاثاء، 10 يناير 2017 09:46 ص
كتب-ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك مصر إيران للتنمية 18.40 18.70
إتش إس بي سي مصر 18.25 18.75
بنك الإسكندرية 18.22 18.25
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) 18.20 18.30
المصرف المتحد 18.20 18.25
مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.20 18.30
البنك المصري لتنمية الصادرات 18.16 18.26
البنك المصري الخليجي 18.15 18.25
بنك التعمير والإسكان 18.10 18.40
بنك البركة مصر 18.08 18.33
البنك التجاري الدولي 18.05 18.20
البنك اﻷهلي اليوناني 18.05 18.30
البنك المركزي المصري 18.02 18.26
بنك مصر 18.01 18.16
بنك القاهرة 18.00 18.16
بنك قناة السويس 18.00 18.25
البنك اﻷهلي المصري 18.00 18.15
كريدي أجريكول مصر 18.00 18.25
البنك العربي مصر. 18.00 18.15
بنك فيصل الإسلامي المصري 17.95 18.15
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.95 18.20
بنك بلوم مصر 17.95 18.20
البنك العربي اﻷفريقي الدولي 17.90 18.15
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