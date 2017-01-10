أمير الكويت: ندين استهدف أرواح الأبرياء الأمنيين وزعزعة الاستقرار في مصرالثلاثاء، 10 يناير 2017 09:49 ص
بعث أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا التفجير الإرهابي على أحد النقاط الأمنية بمدينة العريش شمال سيناء والذي أسفر عن استشهاد عدد من رجال الأمن والمدنيين واصابة آخرين، معربا خلال برقيته عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف أرواح الأبرياء الأمنيين وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية”كونا”.
وأكد الصباح، موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصورة، سائلا المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الهجوم الإرهابي بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية، ويحفظ مصر وشعبها الشقيق من كل مكروه.
وفي سياق متصل، بعث ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس السيسي أعرب خلالها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا التفجير الإرهابي، مبتهلا إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية. وبعث رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح ببرقية تعزية مماثلة.
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