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اليوم.. وزير الإنتاج الحربي يكرم المتفوقين في «يوم التميز»
اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي

اليوم.. وزير الإنتاج الحربي يكرم المتفوقين في «يوم التميز»

الثلاثاء، 10 يناير 2017 09:41 ص

تحتفل وزارة الإنتاج الحربى، برئاسة اللواء الدكتور محمد سعيد العصار، اليوم الثلاثاء، بـ”يوم التميز”، بتكريم الشركات المتميزة والعمال المتفوقين بالخدمة، وشباب المشروعات الجديدة والحاصلين على الماجستير والدكتوراه.
ويكرم اللواء العصار خلال الحفل أسر المتوفين والمتقاعدين الذين أبلوا بلاء حسنا خلال عملهم بالإنتاج الحربى، وذلك بالمسرح الكبير بقطاع التدريب بمدينة السلام، ومن المقرر أن يحضر الحفل  كبار قادة الإنتاج الحربى والقيادات العمالية.

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