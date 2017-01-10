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الثلاثاء 10 يناير 2017 08:39 صباحاً
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«الداخلية» تسمح ل 65 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية
وزير الداخلية مجدي عبدالغفار‎

في 4 قرارات وزارية

«الداخلية» تسمح ل 65 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية

الثلاثاء، 10 يناير 2017 09:39 ص

أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار 3 قرارات بالسماح بمنح جنسية أجنبية لمواطنين مصريين، وقرار برد الجنسية لآخرين.

ونص القرار الذي أصدره الوزير رقم 4597 لسنة 2016، على السماح ل 22 مواطنا مصريا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.

ونص القرار الذي أصدره الوزير رقم 4598 لسنة 2016، على السماح ل 22 مواطنا مصريا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.

ونص القرار الذي أصدره الوزير رقم 4599 لسنة 2016 على رد الجنسية المصرية ل 16 شخصا.

ونص القرار الذي أصدره الوزير رقم 4600 لسنة 2016، على السماح ل 21 مواطنا مصريا بالتجنس بالجنسية الأجنبية  مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية.

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