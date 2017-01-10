يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم الثلاثاء، لمتابعة عمل المحافظين بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وعدد من الوزراء.

ويتناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة أبرزها المشروع القومى لبناء المدارس وملف توافر السلع بالمحافظات وضبط الأسعار وملف المتابعات الأمنية وملف تدوير المخلفات وملف التعليم ووضع السيناريوهات اللازمة لمواجهة السيول المحتملة.