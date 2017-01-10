وفاة غوريلا بأمريكا بعد سنوات من الإصابة بمرض في القلب

قال مسؤولون في حديقة حيوان كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية إن ذكر غوريلا توفي فيها بعد عدة سنوات من تشخيص إصابته بمرض في القلب.

وتوفي بيباك يوم الجمعة عن عمر بلغ 32 عاما تاركا صديقه موكولو (29 عاما) وحيدا.

وقالت الحديقة على صفحتها على فيس بوك “هذه خسارة فادحة لكل المرتبطين بحديقة حيوان ميتروباركس في كليفلاند ” .

وطلب المسؤولون من الناس دعم برنامج الحفاظ على الغوريلا في الحديقة إكراما لذكرى بيباك - وفقا لرويترز.

ويهدف البرنامج إلى حماية أفراد تلك الفصيلة المعرضين للخطر في رواندا والكونجو الديمقراطية.

وتم تشخيص إصابة ذكري الغوريلا في الحديقة بمرض في القلب في 2008. وحاولت الحديقة التعامل مع أعراضهما من خلال تغيير نوعية الغذاء المقدم وتشجيعهما على البحث عن الغذاء بنفسيهما.

ويمكن للغوريلا أن تعيش حتى عمر الخمسين أو أكثر في البرية أو الأسر على الرغم من أن مثل ذلك العمر الطويل أصبح نادرا.

وتعد كولو – وهي أنثى غوريلا تعيش في حديقة حيوان كولومبوس في أوهايو – أكبر غوريلا عمرا في الولايات المتحدة إذ يبلغ عمرها 60 عاما.