روت والدة الشاب هشام، الذي توفى داخل صالة ألعاب رياضية، واقعة مؤسفة بعد أن سقط نجلها على الأرض من شباك يبلغ طوله 3 متر ليفارق الحياة أثناء اللعب بمحافظة الغربية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج طلب حضور الذي يقدمه الإعلامي طاهر حمدي المذاع علي فضائية ال تي سي، أنها انتقلت بابنها إلي اقرب مستشفي، الا أنها وجدت إهمالا غريبا بحالة ابنها، على حدة قولها.