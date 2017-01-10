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أبو عرايس: صلاح والنني وراء «هجوم العريش» اﻹرهابي
سامح ابو عرايس

أبو عرايس: صلاح والنني وراء «هجوم العريش» اﻹرهابي

الثلاثاء، 10 يناير 2017 09:30 ص

اتهم مؤسس حركة “أبناء مبارك”، سامح أبو عرايس، محمد صلاح ، لاعب فريق روما الإيطالي، بالظهور في إعلان به شفرات معينة تخص حادث العريش، الذي وقع أمس.

وقال أبو عرايس في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل اﻻجتماعي “فيس بوك”: “إعلان بيبسي بتاع محمد صلاح والنني من كام يوم، بيقول (في الشهر ده بيبسي هتقلب أحمر).. يعني رسالة بأن شهر يناير هتبقى فيه عمليات إرهابية ودم (اللون الأحمر يرمز للدم)”.

وأضاف: “أمس حصلت العملية الإرهابية مع زيارة مدير المخابرات البريطانية لمصر.. ومن يومين أحبط الجيش عملية إرهابية في سيناء”.

وتابع أبو عرايس: “إعلانات بيبسي وغيرها من زمان بتنقل شفرات ورسائل عمليات إرهابية.. والإعلان ده لم يكن مجرد إعلان، لكن شفرة بتنفيذ عمليات إرهابية في شهر يناير”.

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