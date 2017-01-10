ذكر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي أن الإمارات العربية المتحدة باتت قوة إقليمية في طور التكوين، لافتا إلى مخاوف إسرائيلية من تحولها إلى قوة نووية.

وقال المركز في دراسة أعدها يوئيل جوزانسكى، الباحث بمعهد أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى، وهو أيضا باحث زائر في معهد هوفر وجامعة ستانفورد، إن الإمارات أثبتت نفسها كلاعبة مركزية في عملية إعادة صياغة القوى الإقليمية في الشرق الأوسط.

وأوضح أن الإمارات حملت على عاتقها قيادة المواجهة مع التحديات السياسية والاقتصادية والعسكرية التي جلبها «الربيع العربى». وأكد أن الإمارات تستغل مواردها الاقتصادية الهائلة وقوتها العسكرية في التأثير على مجريات الأمور في المنطقة، حتى باتت اليوم لاعبا رئيسيا في الكثير من الساحات، وتقف وراء الكثير من التغيرات الإقليمية، بشكل لا يقل، وربما يزيد في بعض الأحيان عن الدور الذي تلعبه السعودية .

وقال الباحث الإسرائيلى، في دراسته، إن الكثيرين في العالم العربى وخارجه يدركون الآن قوة التأثير التي تمتلكها الإمارات على مسار التطورات الإقليمية، ويسعون إلى اكتساب دعمها واستمالتها للوقوف إلى جانبهم.

وأضاف أن إسرائيل تنظر إلى الإمارات باعتبارها هدفا مهما للغاية من أجل تقوية العلاقات الإسرائيلية مع الفضاء العربى السنى.

ولفت إلى أن الإمارات باقتصادها الذي يعد ثانى أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، وجيشها الأعلى تدريبا وتجهيزا بين الجيوش العربية، تملك قوة ونفوذا يتجاوز بكثير حدودها الجغرافية.

وأوضح أنه رغم علاقتها الوثيقة بالولايات المتحدة وكونها عضوا فاعلا بمجلس التعاون الخليجى، إلا أن الإمارات منذ هبوب عاصفة «الربيع العربى» على المنطقة، لجأت إلى استخدام جيشها مرات متتالية وكثيرة، وأصبح الحافز المحرك لسياستها الخارجية مرتبطا بشكل وثيق بحجم الشكوك التي تراودها بشأن مستقبل الالتزام الأمريكى بالدفاع عن أمن الإمارات، في ظل الخوف من تزايد قوة إيران والإسلام الراديكالى وتأثيرهما على الاستقرار الداخلى للدولة.

ولفت الباحث الإسرائيلى إلى تنامى الدور الإقليمى للإمارات، والذى تجسد فعليا على الأرض من خلال إنشاء الإمارات ميناء بحريا وقاعدة جوية في إريتريا المطلة على البحر الأحمر، فضلا عما يتردد عن إقامتها قاعدة عسكرية في شرق ليبيا ، لتكون بذلك الدولة العربية الوحيدة التي تملك قواعد عسكرية خارج أراضيها.

وقال إن الجيش الإماراتي، رغم تعداده القليل نسبيا (حوالى ٥٠ ألف جندى) إلا أنه مسلح بأحدث الأسلحة الغربية ولديه خبرة ميدانية كبيرة اكتسبها من العمل في أفغانستان والصومال والبوسنة. كما كان للجيش الإماراتي دور حاسم في قمع التمرد الشيعى في البحرين عام ٢٠١١. كما يلعب دورا مركزيا في المعركة الجوية والبرية والبحرية الجارية ضد الحوثيين في اليمن، فضلا عن كونها شريكا عربيا فاعلا في التحالف الدولى ضد داعش.

وقال الباحث الإسرائيلي إن المقاتلات الإماراتية هاجمت عدة أهداف ضد التنظيمات الإرهابية في ليبيا انطلاقا من قواعد عسكرية مصرية.

وتناول جوزانسكي طبيعة العلاقات بين الإمارات والسعودية، قائلا إنها توطدت منذ ما يسمى ثورات “الربيع العربى”، لا سيما بفضل العلاقات الخاصة التي تربط بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد بن سلمان، ولى ولى العهد السعودى ، لكن الباحث الإسرائيلى قال إن “الشكوك المتبادلة” بينهما لم تتبدد بشكل تام، وهو ما اتضح في تباين المواقف بين الجانبين مثلا بشأن جماعة «الإخوان» التي تعتبرها السعودية حليفا منذ تولى الملك سلمان عرش المملكة، بينما تحاربها الإمارات بشكل مطلق لا فصال فيه؛ وكذلك الأمر بالنسبة لموقفيهما من مصر ، الذي تعد الإمارات أكبر نصير وداعم لها اقتصاديا وسياسيا، على خلاف موقف السعودية.

وتطرق الباحث الإسرائيلى إلى الحديث عن مشروعات الإمارات لبناء المفاعلات النووية، ومخاوف إسرائيل من تخصيبها لليورانيوم وبناء قنبلة نووية، ما يعني امتلاك الإمارات لقوة ردع إقليمية تقف في مواجهة النووي الإسرائيلي والإيراني.