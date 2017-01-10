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برلمان فنزويلا يوافق على قرار ينص على تخلي رئيس البلاد عن منصبه
رئيس فنزويلا

برلمان فنزويلا يوافق على قرار ينص على تخلي رئيس البلاد عن منصبه

الثلاثاء، 10 يناير 2017 09:28 ص
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وافق البرلمان فى فنزويلا على قرار ينص على أن رئيس البلاد نيكولاس مادورو “تخلى عن منصبه” فى خطوة رمزية تعتبرها المعارضة انتصارا لها فى حربها ضد مادورو.

ونقلت شبكة “يورونيوز” الأوروبية اليوم الثلاثاء عن رئيس البرلمان خوليو بورخيس قوله “نحن نطالب بحل انتخابى لأزمة فنزويلا، بحيث يمكن للناس أن يعبروا عن أنفسهم من خلال التصويت، وهذا ما يدعو له البرلمان “.

ويلقي منتقدو مادورو باللوم عليه فى التضخم الشديد والنقص الحاد فى بعض السلع، ويقول الرئيس إنه ضحية “لحرب اقتصادية” يقودها خصومه السياسيون بدعم من واشنطن.

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