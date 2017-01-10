تنظر محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، تظلم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته على قرار منعهم من التصرف في أموالهم، وذلك أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس.

وقال محمود كبيش دفاع رجل الأعمال حسين سالم، إنه بعد صدور قرار تصالح له مع الدولة فوجئ بعدم إلغاء أوامر التحفظ على أموال، ما جعله يتقدم بتظلم أمام محكمة الجنايات، كما أنه فوجئ بقرار المحكمة بإحالتها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر التظلم.