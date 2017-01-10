تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور “برنت” لمنشورات من داخل جروبات داعمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تحمل أخبارًا كاذبة وتروج لشخص ادعت إحدى الصفحات أنه رجل أعمال بلجيكي تبرع بنصف ثروته لـ”صندوق تحيا مصر”.

وادعت صفحة أخرى أنه ضابط صاعقة ضمن القوات المتواجدة بسيناء، لتشجيع أعضاء الجروب على التفاعل معه، وقالت الصفحة الأولى التي تحمل اسم «جروب الـ23 مليون مصري اللى انتخبوا السيسي» بعد أن نشرت صورتين له، أنهى رجل أعمال بلجيكي تبرعه بنصف ثروته لصندوق تحيا مصر، ودعا المواطنين هناك إلى زيارة مصر لتنشيط السياحة، وعلقت الصفحة بتوجيه الشكر له، واصفة إياه بالبطل وأن مصر سترد له الجميل عندما تقف على رجليها بقيادة الرئيس السيسي، حسب الجروب.

بينما سمح الجروب الآخر والذي يحمل اسم «الجروب الرسمي لعشاق الجيش والشرطة» لأحد أعضائه بنشر صورة لنفس الرجل ولكن بوصف آخر، فقال العضو إنه المقدم ضياء رجب وحش الصاعقة في سيناء، مطالبًا أعضاء الجروب بالتفاعل من خلال تحيته.

وتبين من البحث عن صاحب هذه الصورة المشتركة أنه ممثل أفلام إباحية يدعى “جوني” ويعد أول ممثل إباحي يصور عملًا إباحيًا في الفضاء، حسبما نشرت مواقع تركية عنه في أكثر من تقرير.