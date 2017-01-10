تواصل دبي إبهار العالم بكل ما هو جديد وخيالي، وكانها تخطط لأن تكون درة مدن العالم، وأيقونة الحضارة والحداثة ، وذلك من خلال سلسلة لا تتوقف من المشروعات العملاقة التي تنقل المدينة عشرات السنوات إلى الأمام لتحولها إلى كوكب آخر وفريد.

أحد تلك المشروعات كانت قناة دبي المائية، التي افتتحها في 9 نوفمبر الماضي، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعد أحد أهم المشروعات الحيوية في إمارة دبي، حيث استغرق تنفيذها نحو عامين، لتشكل معلماً عملاقاً يعزز النشاط الاقتصادي والاستثماري والسياحي للإمارة، فضلا عن إسهامها في الحفاظ على السلامة البيئية لخور دبي، الذي يمثل شريانا للحياة التجارية والملاحية، بعد أن فتح على الإمارة أبواب الازدهار والنماء الاقتصادي.

وتربط قناة دبي المائية، منطقة الخليج التجاري، بمياه الخليج العربي؛ حيث تمر بحديقة الصفا، وشارع الوصل، ومنطقة جميرا الثانية، وشارع جميرا، وصولاً إلى مياه الخليج العربي، عند حديقة شاطئ جميرا، لتمر بأجمل مناطق دبي ، وأكثرها كثافة من حيث عدد السائحين.

ويبلغ طول القناة التي تكلف حفرها 7ر3 مليار درهم إماراتي ، نحو ١٢ كيلومترا، ويتراوح عرضها بين ٨٠ إلى ١٢٠ متراً، وهو ما جعلها معلما سياحيا في حد ذاته ، خاصة بعد انشاء عدد من المراسي للقوارب واليخوت على ضفتيها، بالإضافة إلى مرورها وسط مجموعة كبيرة من الفنادق الفاخرة والمطاعم والمقاهي؛ للعمل على تشجيع أكبر للسياحة؛ حيث توقعت هيئة الطرق والمواصلات الإماراتية التي قامت بحفر القناة، أن يستقطب المشروع ٣٠ مليون زائر سنويا.