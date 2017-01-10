تبدأ مديرية القوى العاملة بالقاهرة “منطقة شرق مدينة نصر”، اليوم الثلاثاء، في قبول طلبات راغبي العمل علي 220 فرصة عمل، وحتى استيفاء فرص العمل المطلوبة، والتعيين فورا وذلك علي مهن ضباط أمن، وخدمة عملاء، وسائقين، برواتب تبدأ من 2000 إلي 4000 جنيه، مع ميزة التأمينات الاجتماعية والصحية، وسكن للمغتربين، والمواصلات ، فضلا عن ميزة التأمين على الحياة ضد الحوادث ببوليصة تأمين قدرها 50 ألف جنيه ، ودورات تدريبية مجانية، وأجر أضافي نظير ساعات العمل الإضافية.

أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل في 150 ضابط أمن مؤهل عالي والعمل بنظام الورديات والسن من 22 إلى 39 سنة، والطول لا يقل عن 170 سنتيمترا، وخبرة سنة، وإجادة اللغة الإنجليزية، والراتب من 2000 إلي 3000 جنيه.

وأضاف”سعفان” أن فرص العمل تشمل أيضا 50 فرصة عمل لخدمة العملاء ، مؤهل عالي، والسن من 22 إلي 35 سنة، خبرة سنتين، وإجادة اللغة الإنجليزية، والراتب من 2200 إلي 3000 جنيه.

كما تشمل 20 فرص عمل سائقين، مؤهل عالي أو متوسط، والسن من 25 إلي 45 سنة، وخبرة 4 سنوات ، والراتب من 2200 إلي 4000 جنيه.

وأشار الوزير إلي أن الطلبات تقدم شخصيا إلى مدير منطقة قوي عاملة شرق مدينة نصر ، 16 عمارات الشركة السعودية - النزهة أمام دار الدفاع الجوي ، من اليوم الثلاثاء وحتى استيفاء العدد المطلوب ، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا ، وذلك بالسيرة الذاتية ، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفية للشروط المذكورة.