كشفت الوكالة اليهودية فى فرنسا، أمس الإثنين، أن 5 ألاف يهودى فرنسى هاجروا إلى إسرائيل فى عام 2016، ورغم أن الرقم يشكل تراجعا ملحوظا مقارنة مع 2014 و2015، لكنه لا يزال بين الأعلى منذ قيام إسرائيل فى 1948. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وشهدت هجرة اليهود إلى إسرائيل ارتفاعا ملحوظا منذ الاعتداء الذى نفذه محمد مراح فى جنوب فرنسا فى 2012، ولو أن المخاوف الأمنية المرتبطة بالمخاطر الجهادية والأعمال المعادية للسامية ليست السبب الوحيد وراء الهجرة إذ تضاف إليها عوامل أخرى مثل الديانة والهوية وأسباب اقتصادية واجتماعية.

وكانت فرنسا بلد الانطلاق الأول للمهاجرين اليهود إلى إسرائيل العام 2014 مع 7231 عملية هجرة وظلت فى المرتبة الأولى عام 2015 أثر الاعتداء على متجر يهودى وانتقال 7900 للإقامة فى إسرائيل.

وكتبت الوكالة اليهودية فى بيان أن نحو “5 الاف يهودى فرنسى قرروا الهجرة إلى إسرائيل واعتمادها مقرا للإقامة الأساسية عام 2016”. وبحسب معطيات الوكالة شبه الحكومية، فان نحو 40 الف فرنسى يهودى هاجروا إلى إسرائيل منذ العام 2006 عندما قتل شاب يهودى يدعى إيلان حليمى فى المنطقة الباريسية.

ويقدر عدد أبناء الطائفة اليهودية فى فرنسا بنصف مليون شخص وهى الأكبر فى أوروبا. وصرح المدير العام للوكالة اليهودية فى فرنسا دانيال بنحاييم لـ”فرانس برس”، أن “هجرة يهود فرنسا كانت كبيرة فى العقد الأخير”.

وتابع بنحاييم أن “المخاوف الامنية كانت بمثابة العامل المسرع” لكن المفارقة تكمن فى أن “انتقال الهجمات الإرهابية لتشمل مجمل السكان اعاد الثقة إلى يهود فرنسا الذين ليسوا مستهدفين وحدهم كما أنه لا يمكن إنكار الجهود التى تبذلها السلطات من أجل حمايتهم”.

ولم تعلق الوكالة على ما تقوله بعض المصادر من أن العودة إلى بلد الانطلاق لا يمكن الاستهانة بها وتشكل 25 إلى 35% من المهاجرين، لكن الوكالة اليهودية تقدرها بـ10% من الحالات. وفى العام 2016، كانت المدن الرئيسية لاستقرار المهاجرين اليهود من فرنسا نتانيا وتل أبيب والقدس.