اليوم.. السفارة الإيرانية بالقاهرة تتلقى العزاء في "هاشمي رفسنجاني"

يتلقي مكتب رعاية المصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء العزاء في الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة نظام آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.

وتوفي الرئيس الإيراني الأسبق على أكبر هاشمي رفسنجاني بعد ظهر الأحد عن 82 عامًا بعد تعرضه لأزمة قلبية، وفق وكالتي إيسنا وفارس الإيرانيتين للأنباء.

ونقل رفسنجاني بشكل عاجل إلى مستشفى في شمال طهران إثر تعرضه لهذه الأزمة، وكان قد تولى الرئاسة بين عامي 1989 و1997 ويعتبر قياديا رئيسيا في الجمهورية الإسلامية.