بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب في المملكة العربية السعودية بمحاكمة سيدة سعودية ومتهمَين من الجنسية السورية، بتهم متعلقة بتأييد تنظيم داعش، ومحاولة الهروب إلى مناطق الصراع.

وبحسب موقع “أخبار 24”، فإنّ السيدة، وهي مطلقة، قد حاولت الهروب إلى سوريا للالتحاق بداعش، برفقة أطفالها الثلاثة أكبرهم لا يتجاوز 5 سنوات، مقابل دفع مبلغ وقدره 33 ألف ريال لأحد المتهمين السوريين، الذي حاول تهريبها بمساعدة المتهم الثالث إلى اليمن ومنها إلى تركيا، وصولا إلى سوريا.

واتُهمت المواطنة باستغلال أطفالها الثلاثة وتعريض حياتهم للخطر، إضافة إلى إتلاف هويتها الوطنية والتخلص منها، والتغيب عن منزل ذويها والاختلاء مع المتهم السوري الثالث في شقه دون صفة شرعية، ريثما يتم تهريبها خارج المملكة.