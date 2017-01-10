 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 08:42 صباحاً
روابط سريعة
إبراهيم عيسى: "مولانا" عمل روائي سحري.. وعمرو سعد عملة نادرة
الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم عيسى

إبراهيم عيسى: "مولانا" عمل روائي سحري.. وعمرو سعد عملة نادرة

الثلاثاء، 10 يناير 2017 09:11 ص
متابعات

قال الكاتب الصحفي والروائي إبراهيم عيسى، مؤلف فيلم مولانا، إن عمرو سعد “قمر ساطع” ومتألق، موضحًا أنه من اللحظة الأولى يعلم المحاور التي سيتم العمل عليها من الرواية وأنه كان يدرك أن الفيلم لا يمكن أن يعبر عن الرواية بشكل كامل لأن كل قارئ يفهم بفكره أما الفيلم فيه فكر واضح.

وأوضح عيسى، في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” على شاشة “سي بي سي”، أن فيلم مولانا عمل روائي سحري وبه أرواح أخرى تتشارك وزوايا ورؤى من لحم ودم، وهو ما يصنع الفيلم، معبرًا عن جموع العاملين فيه بما فيه عامل الإضاءة، وكل هذا يمر من خلال شخصية رئيسية، مشيرًا إلى أن حاتم الشناوي -بطل الشخصية الرئيسية في الفيلم- أكثر من شخصية لدعاة مشاهير.

وتابع أن “عمرو سعد عملة نادرة في السينما المصرية ولأنه من نفس نسيج أحمد زكي، وأتصور أننا أمام مشهد عظيم في الفيلم بسبب الحضور الرائع للمصريين في الفيلم وكل حفل في السينما ينتهي بتصفيق، وأرى أن دور حاتم الشناوي بداية أدوار أروع لعمرو سعد ليسترد قيمته الحقيقية التي غفل عنها البعض”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3