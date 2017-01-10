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اليوم وغداً.. قطع المياه عن 7 مناطق بالشرقية
انقطاع المياه ـ مياه الشرب‎

اليوم وغداً.. قطع المياه عن 7 مناطق بالشرقية

الثلاثاء، 10 يناير 2017 09:12 ص

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إنه سيتم انقطاع المياه عن مدينة اولاد صقر وتوابعها ـ الوحدة المحلية ببنى حسن وتوابعها ـ الوحدة المحلية بتلراك وتوابعها ـ الوحدة المحلية بالصوفية وتوابعها ـ الوحدة المحلية بزور الليل وتوابعها.

وكذلك ضعف المياه عن مدينة ابو كبير والوحدة المحلية بمنشأة رضوان وذلك اعتبارا من السـاعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء.

وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرًا لقيام مديرية الرى باعمال التطهير بترعة مويس، وايقاف محطة مياه سنجها ومحطة مياه ناطورة ومحطة مياه القواسم.

وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

كما تقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود اى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.

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