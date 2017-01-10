أكد الدكتور عبد الرحمن البكري، عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط، وأمين سر لجنة التعليم بالمجلس، إن “اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات خلال الأسبوع القادم، لمناقشة أحوال مدارس النيل، والمدارس الخاصة، ونظام امتحانات الثانوية العامة الجديد”.

وأشار البكري فى بيان صحفى له، إلى أن اللجنة ستناقش نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد “البوكليت”، يوم الإثنين المقبل، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى.