 Moheet on google
الثلاثاء 10 يناير 2017 08:40 صباحاً
روابط سريعة
«تعليم النواب»: مناقشة «البوكليت» بحضور الوزير
مجلس الشعب

«تعليم النواب»: مناقشة «البوكليت» بحضور الوزير

الثلاثاء، 10 يناير 2017 09:07 ص

أكد الدكتور عبد الرحمن البكري، عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط، وأمين سر لجنة التعليم بالمجلس، إن “اللجنة ستعقد ثلاثة اجتماعات خلال الأسبوع القادم، لمناقشة أحوال مدارس النيل، والمدارس الخاصة، ونظام امتحانات الثانوية العامة الجديد”.

وأشار البكري فى بيان صحفى له، إلى أن اللجنة ستناقش نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد “البوكليت”، يوم الإثنين المقبل، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3