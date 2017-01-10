أدانت الولايات المتحدة بقوة مساء أمس الاثنين الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، وأسفر عن مقتل تسعة جنود وإصابة آخرين.

وجاء في بيان للمتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي نيد برايس أن “الولايات المتحدة ما تزال ملتزمة بقوة بأمن مصر وستواصل دعم الحكومة المصرية فيما تكافح التهديدات المتواصلة من الجماعات الإرهابية في سيناء وغيرها”.

وقال البيان إن الولايات المتحدة تتعاطف مع الضحايا وأسر الذين لقوا حتفهم في هذا الهجوم وأعمال عنف أخرى.