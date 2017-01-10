الصين تستحدث قوة لمكافحة التلوثالثلاثاء، 10 يناير 2017 09:32 ص
أعلنت الصين اعتزامها استحداث قسم جديد في الشرطة مهمته مكافحة أسباب التلوث، وذلك بعد أن عاشت العاصمة بكين أول أسبوع من عام 2017 في ظل ضباب دخاني كثيف نغص على السكان حياتهم.
وأوردت صحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم الاثنين، أن القوة الجديدة ستقوم بأعمال الدوريات في الشوارع لملاحقة الأعمال التي تلوث البيئة مثل حرق القمامة أو حفلات الشواء وغيرها.
وأقرت السلطات إجراءات أخرى لمكافحة التلوث، تشمل إغلاق أخر محطة تعمل على الفحم وتقليص الاعتماد عليه بنسبة 30 في المئة هذا العام، علاوة على إغلاق 500 مصنع و إخراج 300 ألف سيارة قديمة عن الخدمة.
وقال مسؤول صيني إن الطريق مازال طويلا لتلبية تطلعات الجمهور الساعي للحصول على هواء نقي لا يسبب الأمراض.
وتواجه الصين أسوأ معدل تلوث هوائي في العالم، بسبب الاعتماد على الفحم في توليد الطاقة وإنتاج المصانع، إلى جانب الفائض الكبير من السيارات القديمة.
ويقتل الهواء الملوث في الصين سنويا نحو 1.6 مليون شخص، أي بمعدل يصل إلى 4 آلاف شخص يوميا.
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