اليوم .. السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في قصر اﻻتحاديةالثلاثاء، 10 يناير 2017 07:38 ص
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، الذي يزور مصر حالياً، ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.
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مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
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التموين: المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من ...Mon, 09 Jan 2017 10:37:39 GMT
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بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
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الداخلية: مقتل 5 إرهابيين في «هجوم العريش»Mon, 09 Jan 2017 11:25:26 GMT
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استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث علي التوالي
قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثالث على التوالي، نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح ...Mon, 09 Jan 2017 08:23:01 GMT
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"وجهتنا" جديد مشروع "كلمة"
أصدر مشروع “كلمة” للترجمة التابع لهيئة أبو ظبى للسياحة والثقافة، ضمن سلسلة “رحلات فى الرياضيات”، كتاباً جديدا بعنوان “وجهتنا.. الأنظمة الدينامية مع هنرى ...Tue, 10 Jan 2017 01:34:45 GMT
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الشاعر مفرح الشقيقي يفوز بجائزة "جازان" للتفوقTue, 10 Jan 2017 01:18:23 GMT
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توقف حركة المرور أعلى محور المشير طنطاوى بسبب حادث تصادم 5 سيارات
توقف حركة المرور منذ قليل، أعلى محور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس أمام السيارات القادمة من التجمع إلى حلوان، بسبب حادث تصادم 5 سيارات ملاكى وأجرة، وأسفر الحادث عن ...Mon, 09 Jan 2017 08:36:00 GMT
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تعرف عليها.. 13 دورة تعليمية على الإنترنت بسعر زهيد
لا يوجد وقت أفضل من بداية العام لتحديد أهدافك الشخصية، فالكل يبدأ صفحة بيضاء جديدة، لذا يوفِّر موقع Udemy أكثر من 17000 دورة تعليمية، وذلك بتكلفة 10 دولارات، يبدأ العرض ...Mon, 09 Jan 2017 20:52:29 GMT