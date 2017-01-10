توقف حركة المرور أعلى محور المشير طنطاوى بسبب حادث تصادم 5 سيارات

توقف حركة المرور منذ قليل، أعلى محور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس أمام السيارات القادمة من التجمع إلى حلوان، بسبب حادث تصادم 5 سيارات ملاكى وأجرة، وأسفر الحادث عن ...