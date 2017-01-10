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اليوم .. السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في قصر اﻻتحادية
السيسي يلتقي سلفا كير ـ جنوب السودان‎

اليوم .. السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في قصر اﻻتحادية

الثلاثاء، 10 يناير 2017 07:38 ص
وكاﻻت

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس سلفا كير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان، الذي يزور مصر حالياً، ومن المقرر أن يتحدث الرئيسان إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء مباحثاتهما.

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