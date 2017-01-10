تحطمت طائرة سياحية خفيفة في منطقة ساحلية نائية، بمقاطعة كوينزلاند دون أن يعرف مصير ركابها؛ بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث.

وقالت الشرطة الأسترالية: “إن الطائرة من طراز سيسنا 172، ويعتقد أنها تحمل 4 أشخاص، وسقطت في منطقة ساحلية وعرة إلى الجنوب من جلادسون”.

وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن رجال الإسعاف يواجهون صعوبة، في الوصول إلى منطقة الحادث الوعرة في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تتعرض لها المنطقة.

وقالت المتحدث باسم خدمة الإسعاف “ميندي توماس”، “إنه تم استدعاء بعض المروحيات؛ للوصول إلى منقطة الحادث، وإنقاذ ركاب الطائرة الأربعة، وهم رجلان وامراتان لا تعرف جنسياتهم”.