طلقات تحذيرية من سفينة حربية امريكية على زوارق ايرانية

اطلقت سفينة حربية أمريكية الاحد طلقات تحذيرية على زوارق للحرس الثوري الايراني كانت تقترب منها بسرعة فائقة في منطقة مضيق هرمز بحسب مسؤولين امريكيين في وزارة الدفاع الاثنين.

والطلقات التحذيرية للمدمرة الامريكية “يو اس اس ماهان” وضعت حدا لذلك وفقا لثلاثة مسؤولين اميركيين.

وكانت القطع الايرانية زوارق هجومية سريعة. وقال احد المسؤولين الاميركيين ان البحارة كانوا امام اسلحتهم وكأنهم مستعدون لاستخدامها اثناء اقترابهم من السفينة الامريكية.

وتقترب زوارق الحرس الثوري الايراني بانتظام من السفن الامريكية في مياه الخليج الدولية ومضيق هرمز ولا تجيب على اتصالات اللاسلكي التي تجريها السفن الامريكية ولا تكشف نواياها.

وتنتقد البحرية الامريكية بانتظام هذه الحوادث التي تفضي احيانا الى طلقات تحذيرية.

والحرس الثوري قوة شبه عسكرية تابعة مباشرة للمرشد الاعلى للجمهورية الايرانية اية الله علي خامنئي.

وفي نهاية آب/اغسطس قال الجنرال جو فوتل “اني قلق من القادة غير المسؤولين” في صفوف الحرس الثوري “الذين يحاولون اختبارنا” وقد يتسببون بتصعيد عسكري.

وقبل ايام كانت سفينة حربية اميركية اطلقت طلقات تحذيرية على زورق للحرس الثوري.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي احتجز الايرانيون لفترة قصيرة طاقمي زورقي دورية اميركيين دخلا المياه الاقليمية الايرانية عن طريق الخطأ.

وافرج عن البحارة الاميركيين ال10 بعد 24 ساعة.

ولدى وقوع حادث الاحد كانت السفينة الحربية الاميركية تبحر برفقة قطعتين حربيتين اخريين سفينة التموين “يو اس ان اس وولتر ديل” وسفينة “يو اس اس ماكين ايلاند” الهجومية.