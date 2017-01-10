43 إصداراً لدار"العين" بمعرض الكتابالثلاثاء، 10 يناير 2017 03:32 ص
تشارك دار العين للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ 43 عنوانا” في مكتبات “الديوان، الشروق، ألف، فكرة، تنمية، عمر بوك، آفاق، البلد، سنابل، ليلى، أقلام، الكتب خان، وغيرهم”، والإصدارت هي:
“بيوت عارية” مصطفى عبد ربه رواية، “يوم انتحار عزرائيل” آرثر غـابريـيل يـاك روايةـ
تشارك دار العين للنشر في معرض القاهرة الدولي للكتاب بـ 43 عنوانا” في مكتبات “الديوان، الشروق، ألف، فكرة، تنمية، عمر بوك، آفاق، البلد، سنابل، ليلى، أقلام، الكتب خان، وغيرهم”، والإصدارت هي:
“بيوت عارية” مصطفى عبد ربه رواية، “يوم انتحار عزرائيل” آرثر غـابريـيل يـاك رواية، “سر الصبيّة” هديل محمود هويدي رواية، “الفتوحات الباريسية” ماهر البطوطي رواية.
“حكاية وراء كل باب: حلول علمية لمشاكلنا الجنسية” منى رضا دراسات اجتماعية، “عطر الخطيئة” أمين الزاوي ترجمة: محمد بوطغان رواية، “مصابا بلون الصلصال” بوزيد حرزالله شعر، “أمين العلواني” فيصل الأحمر رواية، ” ميت على قيد الفيسبوك” عادل صيّاد شعر، “مذكرات روح منحوسة” واحة الراهب رواية، “الموت يريد أن أقبل اعتذاره” نهلة كرم قصص قصيرة.
” الجملة العربية” ظافر كاظم دراسات أدبية، “ميريت آمون” عماد إبراهيم يسى رواية، “متحف العاهات”أنيس الرافعى مجلد قصصي، “شرائط الساتان” غدير الخاوي قصص قصيرة، “أغنية لأمي وثلاث حكايات للعابرين” حـــامــــد الـفـقـيـــه قصص قصيرة،” أحلام قابلة للتقشف” أحمد مصلح الأسعدي قصص قصيرة، “أشاكسُ الأفق بِكمنجة” ديمة محمود شعر.
” أسلّي غربتي بدفء الرّخام” إسماعيل يبرير شعر، “قوس الرّمل” لولوة المنصوري رواية، “سيكولوجية الصراع السياسي” حاتم الجوهري دراسات فكرية، “آلام أسفل الظهر والانزلاق الغضروفي” جلال زكي دراسات علمية، “بنت في حقيبة” هبة حلمي نصوص، ” الرجل النملة” هشام البواردي رواية، “كراكيب جديدة” عبد الرحيم يوسف شعر، “راعي البقر خليفة القرصان: اللعب على المكشوف” فاروق القاضي دراسات فكرية.
“مومو كارمينيه” كارتولانو رواية، “ثرثرة فوق نهر التايمز” مني النموري أدب رحلات، “تياترو ثرفنطيس” نسيمة الرّواي رواية، “غراب، غربان، غرابيب” إسماعيل غزالي قصص قصيرة، “النمر” سراج الدين ياسين رواية، “قميص وردي فارغ” و”قبل الموت” نورا أمين روايتان، “استقلال المرأة في الإسلام” الغزالي حرب دراسات اجتماعية،”سيكولوجيةالشخصية الإيجابية: بين الأصالة والتفاؤل” عاطف الشربيني ومحمد أبو حلاوة دراسات اجتماعية.
“سديم زهرة الهندباء” إسماعيل غزالي قصص قصيرة، “بحر إسكندرية.. حبيبي الأزرق” فوزية العشماوي قصص قصيرة، “أفلام عبده باراديزو- الشركة السرية” محمدعثمان الفندي قصص قصيرة، “روسيا في المدى الطويل” سمير أمين دراسات اقتصادية، “مذكرات سمير أمين” سمير أمين سيرة ذاتية، “زمن السيداف” الجزء الأول وداد خليفة رواية، “زمن السيداف” الجزء الثاني وداد خليفة رواية، “شيكولاته سودا” أمل رضوان قصص قصيرة، “لماذا انتصر العلم المزيف” خالد منتصر دراسات فكرية.
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أعلنت اليوم شركة إنجو الشركة المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية والتي يقع مقرها الرئيسي في إمارة دبي عن استراتيجيتها لتحقيق زيادة حصتها في السوق المصري وزيادة حجم ...Mon, 09 Jan 2017 10:06:38 GMT