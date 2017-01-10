أصدر مشروع “كلمة” للترجمة التابع لهيئة أبو ظبى للسياحة والثقافة، ضمن سلسلة “رحلات فى الرياضيات”، كتاباً جديدا بعنوان “وجهتنا.. الأنظمة الدينامية مع هنرى بوانكارى”، لمجموعة من المؤلفين تحت إشراف باحث الرياضيات أوريليان ألفاريز، تخليدا للذكرى المئوية لوفاة هنرى بوانكارى الذى يعده البعض أعظم عالم رياضى فى القرن التاسع عشر.

يتناول الكتاب فى الوقت نفسه جوانب من شخصية هنرى بوانكارى وأعماله، فىما يمكن أن نطلق عليه مصطلح البيوغرافيا العلمية، التى تقرب القارئ فى الآن ذاته من شخصية العالم وحياته، كما من تصوراته ونظرياته، إنه احتفاء بتاريخ العلم وتطوراته، وبعالم فرنسى وعالمى مميز كان إسهامه حاسما فى تطور الأنظمة الدينامية.

يكشف الكتاب عن جانبين من حياة بوانكارى، لم يتم التوقف عندهما فى ما سبق، وهما جانب المثقف المنافح عن قضية آمن بها، وطيدة الصلة بتصوره عن العلم وعلاقته بقضايا المجتمع، والمقصود هنا الدور الهام والحاسم الذى اضطلع به فى قضية الضابط دريفوس، فى فترة يخبرنا الكتاب أنها شهدت ولادة مفهوم المثقف بوصفه فاعلاً جديداً فى المجالين الاجتماعى والسياسى، وهو ما يطرح سؤال التقاطع بين العلم والمجتمع، والعلاقات بين الممارسات العلمية والوعى المواطِن، وحول مكانة العلم داخل البلدان الديمقراطية، وميل العلماء إلى التدخل فى القضايا الاجتماعية، وأيضاً حول أخلاقيات العالِم واستقلالية العلم، إنه جانب مهم يوضح بالملموس كيف يكون العالم منفتحاً على محيطه الاجتماعى والثقافى والسياسى، وكيف يمارس تدخله بشكل حاسم إزاء القضايا العادلة التى تخترق مجتمعه.

أشرف على تأليف الكتاب أوريليان ألفاريز أستاذ باحث في مجال الرياضيات بجامعة أورليانس، الذي شارك في تأليف سلسلة أفلام حول علم الرياضيات بعنوان “الأبعاد والفوضى”، كما صدرت له مجموعة مقالات حول الرياضيات منشورة على موقع “صور الرياضيات”.

ترجم الكتاب د. رشيد برهون أستاذ باحث يدرس مادتي الترجمة وتحليل الخطاب بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي بالمغرب.