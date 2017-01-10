صدر عدد جديد من مجلة “الرافد” الثقافية التي تصدرها دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، متضمناً موضوعات ونصوصاً إبداعية في الشعر والقصة القصيرة، وقراءات نقدية وملفات عن عدد من الأدباء الراحلين. وأرفقت مع العدد الجديد أسطوانة مدمجة تضم الأرشيف الإلكتروني لأعداد الرافد والكتب والملاحق التي صدرت عام 2016.

وصدر مع عدد يناير كتابان، الأول بعنوان “قصص من الأدب العالمي” من ترجمة مهدي عبدالله، يتضمن 28 قصة لكل من أرنست هيمنغواي، وسومرست موم، و غراهام غرين، وليوجي ماليربا، وسوزان هيل، و فرجينيا وولف، وفولتير، وإسماعيل كاداريه، ومارك ستراند، ووليم بروهوف، و إسحق بابل، و نادين غورديمر، و دانييل خامز، و أوبال بالمر أديسا، و باتريك جو هانسون.

أما الكتاب الثاني فجاء بعنوان “إعلام الرواية اليابانية” لمؤلفه الشاعر علي كنعان الذي تناول في الكتاب سير الأدباء ومحطات نقدية حول الموضوعات و الأساليب الكتابية، مع مقدمة عن الشعب الياباني ومحطات في تاريخه. وتضمن الكتاب قراءات في حياة وأدب كل من ريونوسكه أكوتاغاوا، وسوسكي ناتسومه، وياسوناري كاواباتا، وجونئتشرو تانيزاكي، وكنزابرو أووه.