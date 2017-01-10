اعتمد مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، نتائج الفائزين بالجائزة في دورتها الحادية العاشرة، حيث فاز الشاعر مفرح الشقيقي بجائزة الشعر وقال في منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أعلن اليوم عن فوزي بجائزة الشعر في جائزة جازان للتفوق والإبداع”.

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين أن الجائزة تكرم في عامها الحالي 41 فائزًا وفائزة؛ أفرادًا ومؤسسات، من خلال ثمانية فروع تشمل: حفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية، والشخصية الثقافية العلمية، والأداء المميز، والتفوق الدراسي، والإبداع الأدبي والفني، والابتكارات وريادة الأعمال، والبحث العلمي، وحماية البيئة، وذلك خلال الاحتفاء السنوي.