يستضيف “المركز الدولي للكتاب”، اليوم الثلاثاء، مناقشة ترجمة مسرحية “حلم فـ ليلة نص الصيف”، لشكسبير، وذلك في تمام السادسة مساء، بمقر المركز بوسط القاهرة.

يناقش العمل المترجم د.خالد عبد الرؤوف، ويدير اللقاء محمد البعلي، مدير دار صفصافة للنشر، بحضور مترجم الكتاب عبدالرحيم يوسف.

والكتاب يضم تجربة شائقة يقدمها لنا الشاعر والمترجم عبد الرحيم يوسف، عبر ترجمة مسرحية A Midsummer Night’s Dream، للكاتب الأسطوري الذي احتفل العالم العام الماضي بمرور أربعمائة عام على رحيله “ويليام شكسبير” إلى العامية المصرية.

و”حلم فـ ليلة نص الصيف” نص مركزي في مسيرة شكسبير الدرامية؛ مثَّل نقلة من مرحلة الكوميديات الكلاسيكية لديه إلى مرحلة الكوميديات الرومانسية.

وإذا كان البعض يرى في هذا النص ملهاة ساخرة عن الحب وسوء التفاهم وعبث الأقدار، فإن البعض الآخر يرى فيه سخرية من أشياء عديدة: من فكرة الحب الرومانسي المراهق، ومن سذاجة تصور النبلاء عن الحب، ومن ممارسات المسرح الإنجليزي وقت كتابة المسرحية، بل ومن اللغة العاطفية للعشاق أنفسهم.

ووليم شكسبير شاعر و كاتب مسرحي إنجليزي، ولد في القرن السادس عشر، ويصنف كأعظم كاتب في اللغة الإنجليزية، له 38 مسرحية و158 سونيته واثنين من القصص الشعرية وبعض القصائد الشعرية، وقد ترجمت مسرحياته وأعماله إلى كل اللغات الحية وتم تأديتها أكثر بكثير من مؤلفات أي كاتب مسرحي آخر.

وعبدالرحيم يوسف هو شاعر ومترجم. صدر له عدة دواوين منها: “م المرحلة الزرقاء” و”قطة وقديسة وجنية” و”كراكيب جديدة”، إضافة لعدد من الأعمال الأدبية المترجمة عن الأدب الإنجليزي والأيرلندي. يعيش ويعمل في الإسكندرية.

أما الدكتور خالد رؤوف فهو مترجم ومسرحي له عدة ترجمات من الإنجليزية واليونانية بينها زوربا اليوناني لكزانتزاكس.