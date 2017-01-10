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مصر تستعيد أربع قطع أثرية من أمريكا (صور)
مومياء

مصر تستعيد أربع قطع أثرية من أمريكا (صور)

الثلاثاء، 10 يناير 2017 02:49 ص
محيط - سميرة سليمان

تسلمت وزارة الآثار أمس الاثنين أربع قطع أثرية من مقر وزارة الخارجية المصرية، بعد نجاحها في استعادتها من أمريكا.

وأوضح شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة أن الوزارة كانت قد نجحت في ديسمبر الماضي في إثبات ملكيتها لهذه القطع وأحقيتها في استردادها، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وعدد من الجهات المعنية.

وأضاف عبد الجواد أن القطع المستردة عبارة عن غطاء مومياء من الكتان يعود للعصر المتأخر يعلوه طبقة من الجص الملون، ولوح خشبي من العصر المتأخر عبارة عن غطاء تابوت يعلوه مجموعة كبيرة من الرموز الدينية، ويد مومياء، بالإضافة إلى تابوت من الخشب من العصر المتأخر يعلوه طبقة من الجص الملون عليه من الأمام في الأعلى قلادة تزينها رسومات هندسية ونباتية وأسفل منها منظر لإلهة مجنحة يعلو رأسها قرص الشمس.

وأفاد عبد الجواد أنه تم ضبط هذه القطع بواسطة إدارة الجمارك وضبط الحدود التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية وتسلمتها السفارة المصرية بواشنطن لحين إنهاء إجراءات وصولها للأراضي المصرية.

وأشار عبد الجواد إلى أن مصر وقعت في نهاية العام الماضي اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لوضع قيود وقواعد والتزامات لمنع الاتجار غير الشرعي في الآثار، وتعتبر هذه أول اتفاقية من نوعها تبرمها الولايات المتحدة الأمريكية مع دولة أفريقية وشرق أوسطية.

مومياء

غطاء كتان

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