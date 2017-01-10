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هيئة الكتاب: دخول طلاب المدارس للمعرض مجاناً
هيئة الكتاب

هيئة الكتاب: دخول طلاب المدارس للمعرض مجاناً

الثلاثاء، 10 يناير 2017 02:43 ص
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طالب الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديريات التربية والتعليم، بتنظيم رحلات لطلاب المدارس إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والأربعين خلال الفترة من 26 يناير إلى 10 فبراير 2017.

جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل دور الأنشطة التربوية في المدارس، وتشجيع الطلاب على القراءة، والاطلاع على أحدث إصدارات الكتب.

وبعد دعوة الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ورئيس معرض القاهرة الدولي للكتاب، لزيارة المعرض مجانًا دون أي رسوم للدخول؛ دعمًا من الهيئة للطلاب، حرصًا على غرس حب القراءة والاطلاع في وجدانهم، وتسليحهم بالثقافة والعلم.

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