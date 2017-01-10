أقيم مساء أمس الاثنين حفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية لعام 2016 بحضور مجلس أمناء الجائزة وعدد من الشخصيات العامة وأسرة ساويرس.

ووفق موقع الجائزة، فاز بجائزة أفضل عمل روائي فرع كبار الأدباء الكاتب إبراهيم فرغلي عن رواية “معبد أنامل الحرير”، وأفضل مجموعة قصصية لكبار الأدباء للكاتب أحمد الخميسي عن المجموعة القصصية “أنا وأنت”، وفاز بجائزة أفضل عمل روائي فرع شباب الأدباء الكاتب علاء فرغلي عن رواية “خير الله الجبل” مناصفة مع الكاتب محمد ربيع عن رواية “عطارد”، كما فاز بالمركز الثاني عن أفضل عمل روائي فرع شباب الأدباء الكاتب أحمد الفخراني عن رواية “ماندورلا” مناصفة مع الكاتب هدرا جرجس عن رواية “صياد الملائكة”.

فاز بجائزة أفضل مجموعة قصصية فرع شباب الأدباء الكاتب أحمد مجدي همام عن مجموعة قصصية بعنوان “الجنتل مان يفضل القضايا الخاسرة”، وبالمركز الثاني مناصفة الكاتب طه عبد المنعم عن المجموعة القصصية “ثلاثة تمارين كتابة لميلان كونديرا”، مع الكاتبة هند جعفر عن المجموعة القصصية “عدودة”.

فاز بجائزة أفضل سيناريو فرع كبار الأدباء الكاتب محمود نسيم عن سيناريو فيلم “رجل الحكايات”، وعن أفضل سيناريو فرع شباب الكتاب فاز الكاتب هيثم دبور عن سيناريو فيلم “عايش”.

فاز بجائزة أفضل نص مسرحي الكاتب الراحل أسامة نور الدين عن عمله “مصرايم”، وفاز بالمركز الثاني الكاتب أسامة الزيني عن النص المسرحي “العرض الأخير”.

فاز بجائزة النقد الأدبي الدكتورة هالة فؤاد عن كتاب “المثقف بين سندان السلطة ومطرقة العامة”.

من جانبه قال الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة إن جائزة ساويرس أصبحت عيد سنوى، موجها التحية لمجلس أمناء المؤسسة برئاسة السفير محمد إبراهيم شاكر.

وتابع “النمنم” خلال حفل توزيع جوائز أن المؤسسة خصصت جزء من عملها على الجانب الإبداعى المتخصص فى كل الأشكال الأدبية فى النقد، المسرح والقصة القصيرة، كما انتبهت للشباب الموهوبين فى تلك المجالات وأعطتهم الفرصة للظهور.

و قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى: “إن المجتمع المدنى ثرى جدا، ومؤسسة ساويرس من بين هذه المؤسسات صاحبة المجالات المختلفة فى مصر”

وقال الدكتور محمد أبو الغار، عضو مجلس أمناء جائزة ساويرس، إن الجائزة تشهد عاما بعد عام إقبالا كبيرا من المتسابقين، وهو ما يبشر بأن الأمل ما زال موجودا.

وأضاف محمد أبو الغار، أن الفن والحرية توأمان لا ينفصلان وبدون الحرية لا يوجد فن، ولا بد لمحبى الفن والفنانين والمبدعين أن ينطلقوا فى سماء الفن والحرية بكامل طاقتهم، وأن يقفوا فى صف الدفاع عن حرية الفكر والإبداع.

يذكر أن أمانة الجائزة تلقت 576 عملا أدبيا، تنوعت حسب فروع الجائزة ما بين الرواية والمجموعات القصصية، والسيناريو السينمائى، والنص المسرحى، والنقد الأدبى. وتم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة 6 لجان تضم نخبة من أكبر الأدباء والكتاب والسينمائيين والمسرحيين والنقاد وأساتذة الدراما فى مصر.

