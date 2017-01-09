أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعيش حالة حرب حقيقية، وحجم العمليات التي تشهدها البلاد، فى الفترة من 1967 وحتى 1970 حينما قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مبادرة وقف إطلاق النار، كبير جدا، لكن الحشد الإعلامى والرأى العام غير منتبهين للأمر.

وأوضح السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامجه “كل يوم” المذاع على فضائية “ON E”، أن هذه هى ظروف مصر، وتلك هى الحالة المصرية والواقع الإعلامى منذ 2011، لافتا إلى أنه حتى المفكرين والمثقفين حينما نقول لهم “خلوا بالكم من اصطفاف الدولة المصرية يتصوروا أننا نقول لهم هذا من أجل مبرر لشىء ما”، مضيفا “من المؤلم أن تجد الناس بعيدين تماما عن حجم التحديات”.