السيسي: نواجه تحديات كبيرة والإعلام غير منتبهالإثنين، 9 يناير 2017 11:38 م
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تعيش حالة حرب حقيقية، وحجم العمليات التي تشهدها البلاد، فى الفترة من 1967 وحتى 1970 حينما قبل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مبادرة وقف إطلاق النار، كبير جدا، لكن الحشد الإعلامى والرأى العام غير منتبهين للأمر.
وأوضح السيسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو اديب في برنامجه “كل يوم” المذاع على فضائية “ON E”، أن هذه هى ظروف مصر، وتلك هى الحالة المصرية والواقع الإعلامى منذ 2011، لافتا إلى أنه حتى المفكرين والمثقفين حينما نقول لهم “خلوا بالكم من اصطفاف الدولة المصرية يتصوروا أننا نقول لهم هذا من أجل مبرر لشىء ما”، مضيفا “من المؤلم أن تجد الناس بعيدين تماما عن حجم التحديات”.
-
التموين: المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من ...Mon, 09 Jan 2017 10:37:39 GMT
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
القوات العراقية تصل لنهر دجلة في الموصل.. وتفجيران انتحاريان في بغداد
وصلت القوات العراقية الخاصة التي تقاتل تنظيم داعش إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل اليوم الأحد لأول مرة في حملة عسكرية مستمرة منذ ثلاثة أشهر بدعم أمريكي ...Mon, 09 Jan 2017 06:49:13 GMT
-
استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث علي التوالي
قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثالث على التوالي، نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح ...Mon, 09 Jan 2017 08:23:01 GMT
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
الداخلية: مقتل 5 إرهابيين في «هجوم العريش»Mon, 09 Jan 2017 11:25:26 GMT
-
الجيش التركي: مقتل 48 "داعشي" تحت القصف الجوي في سوريا
أعلنت القوات المسلحة التركية في بيان اليوم الاثنين إن عمليات جوية برية تقودها تركية في سوريا أدت إلى قتل 48 من أعضاء تنظيم داعش يوم الأحد في حين دمرت طائرات حربية ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
توقف حركة المرور أعلى محور المشير طنطاوى بسبب حادث تصادم 5 سيارات
توقف حركة المرور منذ قليل، أعلى محور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس أمام السيارات القادمة من التجمع إلى حلوان، بسبب حادث تصادم 5 سيارات ملاكى وأجرة، وأسفر الحادث عن ...Mon, 09 Jan 2017 08:36:00 GMT
-
"إنجو" للهواتف الذكية تهدف لزيادة حصتها في السوق المصري في 2017Mon, 09 Jan 2017 10:06:38 GMT