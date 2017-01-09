"أوتو جميل" و"الجندى موتورز" يفتتحان مركزا لخدمات "فورد" فى طنطاالإثنين، 9 يناير 2017 11:04 م
تعاون مثمر ونجاحات عديدة هذا هو الوصف الحقيقى للتعاون المشترك والمستمر بين شركتى أوتو جميل والجندى موتورز وذلك بإفتتاح أحدث مراكز الخدمات المتكاملة المعتمدة في طنطا بالمحلة الكبرى حيث يعتمد هذاالمركز على تقديم مفهوم خدمات 3S””: والذى يشمل خدمات البيع لموديلات فورد وإكسسواراتها المختلفة وخدمات الصيانة والسمكرة والدهان ومنفذ بيع لقطع غيار فورد الأصلية كلٌ تحت سقف واحد.
وشهد الافتتاح طارق عبد اللطيف المدير الإقليمي لشركة أوتو جميل والمهندس طارق الشربينى مدير عام خدمات ما بعد البيع لشركة أوتو جميل، والمهندس/محمد الجندى – رئيس مجلس إدرة شركة الجندى موتورز وكبار القيادات من الشركتين والعاملين بهما.
وتجدر الاشارة أن مركز فورد المتكامل يقع فى موقع إستراتيجى في منطقة متوسطة من الدلتا علي طريق المحلة طنطا السريع ويبعد عن مدينة طنطا 15 كم وعن مدينة مدينة المحلة 5 كم ويخدم مناطق كلا من الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفيه.
والجدير بالذكر أنه قد تم تجهيز المركز بأحدث المعدات والأجهزة التكنولوجية بما يتوافق مع معايير شركة فورد العالمية والتي تساهم في زيادة جودة الإصلاح وتقليل زمن الصيانة.. بالإضافة إلى تزويد المركز بجهاز الفحص المتخصص والذي يسمح بالإتصال أون لاين بالشركة مباشرة لإتمام عمليات تحديث البيانات وموافقات أعمال الضمان .
وفيما يخص أعمال السمكرة والدهان فقد تم تزويد المركز بأحدث المعدات للقيام بأعمال السمكرة والدهان على أعلى مستوى والذى يتوافق مع معايير الجودة لشركة فورد العالمية، فتم تزويده بجهاز لشد الشاسية وفرن دهان وأحدث أجهزة اللحام والشد علي البارد، إضافة إلي إستخدام أرقي أنواع الدهانات.
وفى هذا السياق عبر السيد طارق عبد اللطيف المدير الإقليمي لشركة أوتو جميل قائلاً: هناك جهود مشتركة بين أوتو جميل وموزعيها المعتمدين فى جميع أنحاء الجمهورية ويعد إفتتاح مركز الخدمة الجديد بطنطا ترجمة حقيقية لهذا للتعاون المثمر ويعد إضافة وقيمة لعملاء فورد.
وأضاف قائلاً: أن الطاقة الاستيعابية للمركز الجديد قادرة على الوفاء بمتطلبات واحتياجات عملاء فورد بمناطق وسط الدلتا بأكملها خاصة وأن المركز يحتوى على المخزون المناسب لقطع غيار فورد الأصلية كما يأتى هذا المركز فى اطار الخطة التوسعية التى وضعناها نصب أعيننا ساعين الوصول لجميع عملاء فورد فى مختلف أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم وذلك فى إطار التعاون المشترك بيننا وبين موزعينا المعتمدين.
من ناحيته صرح المهندس محمد الجندى رئيس مجلس إدرة شركة الجندى موتورز قائلاً: يعتمد المركز على أفضل الكوادر البشرية من أمهر المهندسين والفنيين أصحاب الخبرة الكبيرة في مجال صيانة السيارات وقال فى هذا الصدد: أن شركة أيه إل جيه أوتو جميل وكيل فورد فى مصر قد قامت بإجراء سلسلة من التدريبات المكثفة لمهندسي شركة الجندي موتورز وفنييها فيما يخص أعمال الصيانة والإصلاحات وآلية إستخدام كافة الأجهزة والمعدات الحديثة وبنفس الخطوات والمعايير القياسية المتفق عليها فى مراكز الصيانة العالمية .
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