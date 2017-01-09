> رئيس “كونسبت للتطوير”: 20% ارتفاعاً فى أسعار العقارات منذ تعويم الجنيه

قال المهندس إيهاب ابو المجد رئيس مجلس إدارة شركة كونسبت للتطوير العقارى إن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة نحو 20% منذ تعويم الجنيه فى ظل ارتفاع تكلفة الإنشاء على خلفية زيادة فى أسعار مواد البناء المستخدمة فى الإنشاء.

أوضح أن رفع الإسعار من قبل الشركات رد فعل طبيعى للحفاظ على هامش ربح مناسب وأن هناك زيادات متوقعة خلال الفترة المقبلة خاصة على المشروعات الجديدة والتى ستحصل الشركات على اراضيها باسعار أعلى من المتوافرة لديها حالياً.

وشدد ابو المجد على أن فى المقابل الشركات لجات إلى مد آجال السداد إلى فترات لم تكن متوفرة فى السابق لتصل إلى 10 و 12 عاما وأن هذا فى محاولة لتخفيف أثار الارتفاعات والحفاظ على معدلات البيع ولتتوافق مع دخول العملاء.

وأكد ابو المجد أن العقار لا زال يمثل الاستثمار الأمن عن غيرة من الأوعية الادخارية وان معدلات النمو فى الأسعار مرتفعة وتحقق عائد مرتفع لراغبى الشراء بهدف الاستثمار.

وقال إن الوقت الراهن الأفضل للشراء مع ارتفاعات متوقعة مع بداية العام المقبل ضمن خطة الشركات والتى ترفع الأسعار على مراحل مع الإعلان عن طرح اجزاء جديدة من مشروعاتها إلى جانب ارتفاع متوقع لأسعار الاراض مع زيادة تكلفة المرافق.