أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أضافت سبعة أشخاص إلى القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب، بينهم خمسة من روسيا ولبناني و إيراني.

وأضافت الوزارة، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء اليوم الإثنين، في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الخارجية أضاف الرجال السبعة إلى قائمته المخصصة لهذا الغرض.