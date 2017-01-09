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الخزانة الأمريكية تضيف 7 أشخاص لـ القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب
عناصر تنظيم داعش الارهابى

الخزانة الأمريكية تضيف 7 أشخاص لـ القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب

الإثنين، 9 يناير 2017 10:46 م

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أضافت سبعة أشخاص إلى القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب، بينهم خمسة من روسيا ولبناني و إيراني.

وأضافت الوزارة، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء اليوم الإثنين، في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الخارجية أضاف الرجال السبعة إلى قائمته المخصصة لهذا الغرض.

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