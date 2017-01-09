صرح الدكتور مدثر طه أبو الخير نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب بأنه تم تحويل كل من زياد أحمد علي سلامة الطالب بالفرقة الثانية بكلية الحقوق، وأشرف محمد أحمد البحراوي الطالب بالفرقة الثالثة بقسم الآثار كلية الآداب إلى مجلس التأديب، وذلك لإثارتهم الشغب وافتعال المشاكل داخل الحرم الجامعي.

وأكد أبو الخير على تصدي جامعة طنطا برئاسة الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس الجامعة لكافة الظواهر التي تحيد عن تطبيق النظام الجامعي أو تخرج عن الضوابط الأمنية المحددة داخل الجامعة.

وكانت كلية الآداب قد شهدت مشادة بين عدد من الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير الجاري تزامناً مع جولة رئيس الجامعة برفقة الدكتور مدثر بكليتي الآداب والحقوق ؛ حيث اعتدى الطالب أشرف البحراوي بالفرقة الثالثة (آثار) على الطالب إسلام هلال شوقي السيد بذات الفرقة ، كما اعتدى الطالب زياد سلامة بالفرقة الثانية (حقوق) على عبد الله محمود جلال أخصائي أمن بمجمع الكليات بسبرباي ، وتم اتخاذ القرار بتحويل الطلاب المشاغبين إلى مجلس التأديب لدراسة الواقعة وتقرير العقوبة.