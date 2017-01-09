قرر جهاز الكسب غير المشروع، حبس جمال الدين اللبان “عنتيل الرشوة”، المتهم فى قضية الرشوة الكبرى، لاتهامه بتلقى رشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى يجريها الجهاز، تبدأ من انتهاء حبسه في القضية، بحسب وكالة “أونا”.