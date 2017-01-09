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الإثنين 9 يناير 2017 10:26 مساءً
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إصابة 14 شخصا في انقلاب «ميكروباص» بطريق السويس
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

إصابة 14 شخصا في انقلاب «ميكروباص» بطريق السويس

الإثنين، 9 يناير 2017 10:24 م

أصيب 14 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس – القاهرة، تم نقلهم إلى مستشفيات السويس العام والتأمين الصحي.

وكان اللواء مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بطريق السويس – القاهرة بالكيلو 50.

وقال مصدر طبي، أن عدد المصابين 14 شخصا من بينهم 3 مصابين يتم إجراء عمليات جراحية لهم بمستشفي السويس العام.

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