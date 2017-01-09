اصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس

أصيب 14 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق السويس – القاهرة، تم نقلهم إلى مستشفيات السويس العام والتأمين الصحي.

وكان اللواء مصطفي شحاتة، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من قوات تأمين الطرق بتعرض سيارة ميكروباص للانقلاب بطريق السويس – القاهرة بالكيلو 50.

وقال مصدر طبي، أن عدد المصابين 14 شخصا من بينهم 3 مصابين يتم إجراء عمليات جراحية لهم بمستشفي السويس العام.