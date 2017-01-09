أكد محافظ الشرقية، اللواء خالد سعيد، على ضرورة سرعة الانتهاء من أعمال تغطية خليجي الكبايشة والدمانة والمخصص لهما 15 مليون جنيه، وذلك للبدء فورا فى رصف وإزدواج طريق فاقوس الصالحية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع الرصف.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الإثنين لأعمال تغطية الخليجين، وقال المحافظ إن إزدواج طريق فاقوس الصالحية يساعد فى تحسين حركة المرور ويقلل من الحوادث على الطريق، مؤكداً أن إقامة شبكة طرق جيدة داخل محافظة الشرقية تنعكس آثارها على التنمية وتساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ أعمال التوسعة والرصف الجاري تنفيذها بطريق الغار بالزقازيق الذى يبلغ طوله طول 8 كم وبتكلفة 13 مليون جنيه، وهو يربط جسر بحر أبو الأخضر بمدينة الزقازيق.

وقال المحافظ، إن الطريق يمثل محورا مروريا جديدا بمدينة الزقازيق للقادمين من مركز أبو حماد ، ويساهم في تقليل الإزدحام المروري ويخلق سيولة مرورية.