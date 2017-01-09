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الدفاع الأمريكية: شن عملية برية ضد قيادة في "داعش" شرق سوريا
داعش في الموصل‎

الدفاع الأمريكية: شن عملية برية ضد قيادة في "داعش" شرق سوريا

الإثنين، 9 يناير 2017 09:38 م

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”، شن، أمس الأحد، عملية برية “ناجحة” ضد قيادة في التنظيم الإرهابي شرق سوريا قرب دير الزور.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جيف ديفيس، وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء اليوم الاثنين، إن العملية نفذتها قوة أمريكية خاصة مكلفة ملاحقة قادة “داعش”، موضحًا أن حصيلة القتلى من المتشددين التي أعلنت عنها منظمة غير حكومية سورية “مبالغ فيها كثيرًا”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد - في وقت سابق اليوم - بأن 25 من عناصر تنظيم داعش قتلوا وأسر آخرون في عملية إنزال جوي رجح أنها للتحالف الدولي بين محافظتي الرقة ودير الزور شرقي سوريا.

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