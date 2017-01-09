 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 08:52 مساءً
روابط سريعة
«صناعة النواب» تطالب باشركاها بمناقشة مشروع تراخيص المنشآت الصناعية
مجلس النواب

«صناعة النواب» تطالب باشركاها بمناقشة مشروع تراخيص المنشآت الصناعية

الإثنين، 9 يناير 2017 09:19 م
محيط: متابعات

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الاثنين، مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وطالب المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة -خلال الاجتماع- بضرورة تمثيل اللجنة في “لجنة اشتراطات منح التراخيص” المنصوص عليها بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وقال سمير إن المطور الصناعي (شركات تطوير وإدارة وترفيق المناطق الصناعية) تجاوز حدوده مع المستثمر ما يستدعي إعادة التوازن في العلاقة بين الجانبين.
من ناحية أخرى، اجتمعت لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة أسامة هيكل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة الأثريين.

ودارت المناقشات حول أهمية إنشاء نقابة للأثريين حرصا على توفير الكيان القانوني التنظيمي للمهنة وللعاملين بها وفقا لضوابط محددة تحافظ على قواعد واشتراطات العمل وبما يتيح أيضا الحفاظ على حقوق العاملين في هذا المجال.

وشدد أعضاء اللجنة -خلال الاجتماع- أهمية أن يكون أعضاء النقابة حاصلين على مؤهل أثري، مشيرين إلى أن الالتحاق بالعمل في هذا المجال ينبغي أن ينظم بترخيص يصدر من النقابة لإجازة العمل في هذا المجال حماية له وحفاظا على خصوصيته، نظرا لطبيعته الخاصة التي تحتاج إلى تأهيل أكاديمي مختص.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3