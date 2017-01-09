عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الاثنين، مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، لاستكمال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وطالب المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة -خلال الاجتماع- بضرورة تمثيل اللجنة في “لجنة اشتراطات منح التراخيص” المنصوص عليها بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

وقال سمير إن المطور الصناعي (شركات تطوير وإدارة وترفيق المناطق الصناعية) تجاوز حدوده مع المستثمر ما يستدعي إعادة التوازن في العلاقة بين الجانبين.

من ناحية أخرى، اجتمعت لجنة الثقافة والإعلام والآثار برئاسة أسامة هيكل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بشأن إنشاء نقابة الأثريين.

ودارت المناقشات حول أهمية إنشاء نقابة للأثريين حرصا على توفير الكيان القانوني التنظيمي للمهنة وللعاملين بها وفقا لضوابط محددة تحافظ على قواعد واشتراطات العمل وبما يتيح أيضا الحفاظ على حقوق العاملين في هذا المجال.

وشدد أعضاء اللجنة -خلال الاجتماع- أهمية أن يكون أعضاء النقابة حاصلين على مؤهل أثري، مشيرين إلى أن الالتحاق بالعمل في هذا المجال ينبغي أن ينظم بترخيص يصدر من النقابة لإجازة العمل في هذا المجال حماية له وحفاظا على خصوصيته، نظرا لطبيعته الخاصة التي تحتاج إلى تأهيل أكاديمي مختص.