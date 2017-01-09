ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء ندوة لمناقشة الكتاب النقدي “على شواطئ الاثنين في القصة والرواية”، للأديب أحمد فضل شبلول، حيث يناقشه الناقدان عبد الله هاشم، وحسن اللمعي، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة؛ المشرف على مختبر السرديات.

يذكر أن الأديب أحمد فضل شبلول، له 12 ديوانا شعريا مطبوعا، كان آخرها “زوايا من بقايا شمعتك” والذي نشر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب 2012، وله مؤلفات خاصة للأطفال.

وأصدر “شبلول” 7 كتب في هذا المجال آخرها ديوان “دوائر الحياة”، بالإضافة أنه حصل على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 2007 عن ديوانه للأطفال “أشجار الشارع أخواتي”، وله كتابات عن الدراسات الأدبية والنقدية وله 17 كتابا مطبوعا في هذا المجال، وأصدر بعض المعاجم العربية، كما ترجمت بعض أعماله الشعرية ومقالاته للعديد من اللغات الأجنبية.