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مائدة مستديرة بحزب الوسط تستضيف خالد على
خالد على

على شرف عيد ميلادها السادس

مائدة مستديرة بحزب الوسط تستضيف خالد على

الإثنين، 9 يناير 2017 09:18 م
كتب - إسلام المنسي

استضاف حزب الوسط مساء اليوم المائدة المستديرة التي يُنظمها الحزب بعنوان “بعد مرور 6 سنوات.. ثورة 25 يناير ما لها وما عليها”

وأدار اللقاء المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، وتحدث فيها الدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و أيمن الصياد  الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة «وجهات نظر»، وخالد علي المحامي والحقوقي ووكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، و محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية

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