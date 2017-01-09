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رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016
كريستيانو رونالدو

رونالدو يتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016

الإثنين، 9 يناير 2017 09:15 م

فاز اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، بجائزة “ذا بيست” كأفضل لاعب في العالم خلال عام 2016.

وتفوق رونالدو، على الثنائي الأرجنتيني ليونيل نجم فريق برشلونة الإسباني، والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وأقام الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الاثنين، حفله السنوي لاختيار أفضل لاعب في العالم لعام 2016 ، وذلك بمدينة زيورخ السويسرية، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي.

ونجح رونالدو في الموسم الماضي، في التتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية مع المنتخب البرتغالي، ولقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

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