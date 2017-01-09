 Moheet on google
الإثنين 9 يناير 2017 08:56 مساءً
روابط سريعة
السفارة العراقية بالقاهرة تحتفل بمناسبة ذكرى تأسيس جيش بلادها
قوات عراقية - الجيش العراقي

السفارة العراقية بالقاهرة تحتفل بمناسبة ذكرى تأسيس جيش بلادها

الإثنين، 9 يناير 2017 09:05 م
محيط: متابعات

أقامت السفارة العراقية بالقاهرة الْيَوْمَ الاثنين احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي السادسة والتسعين ومؤازرته في حربه ضد الإرهاب وتحرير ما تبقى من الموصل.

وألقى السفير العراقي حبيب الصدر كلمة أشاد بالدور الذي لعبه الجيش العراقي عبر تاريخه الطويل في الدفاع عن العراق ومشاركته في الحروب التي خاضتها الأمة العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الى دور الحكومة العراقية في تشكيل الجيش العراقي وفق شخصية جديدة، وتدعيم قدراته تسليحا وتدريبا ، ما انعكس علي قدراته في إلحاق الخسائر الفادحة ضد التنظيم الإرهابي والقوى التكفيرية الفاشلة.

وأعرب عن أمله في أن يحسم الجيش العراقي خلال الأسابيع القادمة المعارك في الموصل، ويقضي على تنظيم داعش الإرهابي، وأن يعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي النصر الناجز وخلو الأراضي العراقية من تلك الشراذم الإجرامية التي عاثت في المدن والمواطنين قتلا وتدميرا وتشريدا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3