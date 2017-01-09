أقامت السفارة العراقية بالقاهرة الْيَوْمَ الاثنين احتفالية بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي السادسة والتسعين ومؤازرته في حربه ضد الإرهاب وتحرير ما تبقى من الموصل.

وألقى السفير العراقي حبيب الصدر كلمة أشاد بالدور الذي لعبه الجيش العراقي عبر تاريخه الطويل في الدفاع عن العراق ومشاركته في الحروب التي خاضتها الأمة العربية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار الى دور الحكومة العراقية في تشكيل الجيش العراقي وفق شخصية جديدة، وتدعيم قدراته تسليحا وتدريبا ، ما انعكس علي قدراته في إلحاق الخسائر الفادحة ضد التنظيم الإرهابي والقوى التكفيرية الفاشلة.

وأعرب عن أمله في أن يحسم الجيش العراقي خلال الأسابيع القادمة المعارك في الموصل، ويقضي على تنظيم داعش الإرهابي، وأن يعلن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي النصر الناجز وخلو الأراضي العراقية من تلك الشراذم الإجرامية التي عاثت في المدن والمواطنين قتلا وتدميرا وتشريدا.