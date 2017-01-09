لا يوجد وقت أفضل من بداية العام لتحديد أهدافك الشخصية، فالكل يبدأ صفحة بيضاء جديدة، لذا يوفِّر موقع Udemy أكثر من 17000 دورة تعليمية، وذلك بتكلفة 10 دولارات، يبدأ العرض اليوم لينتهي يوم 10 يناير.

حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، هناك أفضل الدورات التي يقدمها Udemy، وهي مزيج بين الدورات التي حققت أعلى نسب إقبال العام الماضي، وبعضها التي لا غنى عنها بشكل عام، فإذا كنت تبحث عن وسيلة لتعلّم لغة برمجة، أو لتتمكن من القراءة أسرع، أو لتتقن التقاط الصور، أو لتصبح أكثر ثقة بالنفس أثناء الحديث، فحتماً ستجد ما تريد بين تلك الدورات:

ماجيستير إدارة الأعمال (MBA) كاملاً في دورة واحدة

أخذ موظف سابق بشركة جولدمان زاكس على عاتقه مهمة تجميع ما قد درّسه في الجامعات مُسبقاً، واختيار المفيد منه كي يضعه في دورة واحدة وصفها بأنَّها “الـ MBA كاملاً”، سيتعلم الطلّاب في هذه الدورة عن الاقتصاد الكلي والجزئي وكيفية تحديد القيمة السوقية للشركات والمبادئ التي يقوم على أساسها عمل بنوك الاستثمار وشركات الاستشارات.

وبعيداً عن تعلّم الأسس العملية لهذا المجال، يحاول مقدّم الدورة كريس هارون أن يلقي الضوء أيضاً على أهمية دائرة المعارف الشخصية وأهمية القدرة على العرض كيّف يمكنك تحديد أصحاب رؤوس الأموال واستمالتهم وكيف تستطيع أن تقوم بتوصيل أفكارك بوضوح ووعي، وهي متوفّرة لدى Udemy مقابل 10 دولارات (السعر الأصلي 200 دولار).

دورة مطوّر الويب الكاملة 2.0

يستطيع أولئك الذين يريدون تصميم ما يريدون من مواقع على الإنترنت وتطبيقات على الهاتف البدء من هنا، بـ5 نجوم للتقييم، وتأتي هذه الدورة معلنة عن نفسها بشدة بين جميع الدورات الأخرى، حتى المبتدئون في هذا المجال سيستطيعون تصميم المواقع فقط بعد قضاء ستة أسابيع مع هذه الدورة، وهي متوفّرة لدى Udemy مقابل 10 دولارات (السعر الأصلي 200 دولار).

الكتابة الاحترافية: كيف تصبح كاتباً استثنائياً

بغض النظر عن مجال عملك، لا يستطيع أحد إنكار أهمية مهارة الكتابة، فسواء كنت مدوناً طموحاً أو مجرد شخص ما يريد تطوير مهاراته في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، ستتعلم من هذه الدورة أهم النصائح والحيل التي تساعدك في تطوير كتابتك لتصبح أدق وأوضح، وهي متوفّر لدى Udemy مقابل 10 دولارات (السعر الأصلي 200 دولار).

دورة مبرمج الـ Excel

إذا تعلمت كيفية استخدامه، ستعلم جيداً أنه ربما يكون الأداة الأقوى في حاسوبك، تستهدف هذه الدورة الذين يريدون تعلّم كيفيّة تسخير الجداول للقيام بالأعمال الشاقة نيابةً عنهم، وسيتعلّم الطلّاب كيفية استخدام الـVBA، لغة البرمجة الخاصة بالـExcel، ليتمكنوا من عمل متتاليات الأوامر الأوتوماتيكية الخاصة بهم، وهي متوفّرة لدى Udemy مقابل 10 دولارات (السعر الأصلي 200 دولار).

دورة مطوّر برنامج Ruby on Rails المكتملة

Ruby on Rails هو برنامج لتطوير تطبيقات الويب مكتوب بلغة روبي Ruby، وهي عبارة عن لغة برمجة شيئيّة، والكثير من المواقع الشهيرة مثل Hulu وTwitter وAirbnb وgroupon قد استخدمت Rails في تطوير تطبيقاتها، وتستهدف هذه الدورة المبتدئين، وتبدأ بتعليمك أساسيات البرمجة بلغة Ruby لتأخذك بعد ذلك إلى مرحلة التطبيق العملي لتلك المهارات في فهم برنامج Rails نفسه، وهي متوّفرة لدى Udemy مقابل 10 دولارات (السعر الأصلي 195 دولاراً).

بناء علامة تجارية شخصية مع جاري فيرنشاك

تعتمد الكثير من الصناعات في نجاحها على الاعتماد على خلق علامة تجارية شخصية مميزة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونظراً لأن مقدم هذه الدورة، وهو جاري فيرنشاك، قد حصل ثلاث مرات على لقب المؤلف الأكثر مبيعاً طبقاً لمجلة New York Times ونظراً لأنه يمتلك شركة إعلام خاصة به، فيمكننا أن نراهن على أن هذه الدورة وبلا شك ستقدّم لك الموعظة الحسنة في هذا الأمر، وهي متوفّرة لدى Udemy مقابل 10 دولارات (السعر الأصلي 100 دولار).

دورة مطوِّر نظام التشغيل iOS 10 الكاملة - ابنِ 21 تطبيقاً

إن كنت قد سئمت رؤية تطبيقات بسيطة تحصل على ضجة عالمية بينما تقول في نفسك “كان يمكنني التفكير في ذلك”، إذاً هذه الدورة مناسبة تعلَّم تصميم التطبيقات لنظام تشغيل iOS 10 وبناءها، حتى وإن لم تكن لديك معرفة سابقة بالبرمجة، مع أكثر من 200 محاضرة ومحتوى مدته 20 ساعة، يمكنك التعلُّم وفق سرعتك الخاصة، بينما تعمل من أجل صناعة لعبة كاندي كراش التالية، وهي دورة مطوِّر نظام التشغيل iOS 10 الكاملة- ابنِ 21 تطبيقاً، متوفّرة لدىUdemy مقابل 10 دولارات (السعر الأصلي 200 دولار).

دورة كُن قارئاً خارقاً 2: تعلَّم القراءة السريعة وحسِّن ذاكرتك

تركز هذه الدورة على “اختراق” مهارات القراءة والذاكرة لديك، لتتمكَّن من العمل بشكل أذكى وليس بجدٍّ أكبر، وسيتعلم الطلاب في البداية القراءة أسرع، وسيتْبع ذلك استكشاف كيفية الاحتفاظ بكل المعلومات الجديدة التي يمكنهم هضمها واستيعابها، وهي متوفّرة لدى Udemy، مقابل 10 دولارات (السعر الأصلي 145 دولاراً).

دورة جافا سكريبت: فهم الأجزاء الغريبة

لمن لديهم معرفة أساسية بجافا سكريبت، هذا الكورس سيمكنكم من اكتشاف خبايا الجافا، إذ يعرض لكم حيلاً ونصائح تحتاجونها لتكونوا مبرمجين أكفأ، تعلَّم كيف تجد الأخطاء في برمجتك بشكل أسرع، واكتساب معرفة أعمق لأطر العمل مثل jQuery وUnderscore، وهي متوفّرة لدى Udemy مقابل 10 دولارات (السعر الأصلي 175 دولاراً).

دورة التصوير الرئيسية: دليلك الكامل للتصوير الفوتوغرافي

حوّل هوايتك للتصوير الفوتوغرافي لعمل حُر خاص عن طريق تعلّم تقنيات متقدمة في كل جانب من جوانب ذلك الفن، بداية من التصوير إلى تعديل الصور، أغلِق وضع التركيز التلقائي من عدستك، وتفنّن في التصوير بالوضع اليدوي، فقد صُممت هذه الدورة للمصورين الفوتوغرافيين الطموحين بجميع مستويات خبراتهم، سواء كنت تفتخر بنفسك كخبير في الإنستغرام، أو بدأت لتوك في إمساك كاميرتك الخاصة، وهي متوفّرة لدى Udemy مقابل 10 دولارات (السعر الأصلي 50 دولاراً).

دورة الدروس المتكاملة في لغة البايثون البرمجية

البايثون هي لغة برمجة مكتوبة شبيهة بلغة الجافا، لكن هناك اختلافات بين اللغتين من حيث بناء اللغة والتنفيذ، ويعتبر العديدون أن هذه اللغة إحدى أبسط لغات البرمجة في تعلّمها، لأنها تركز على تركيب الجملة بشكل أقل من اللغات الأخرى.

إن نسيتَ قوسين أو وضعت بضعة فواصل منقوطة في غير مكانها الصحيح، لن يعيقك ذلك الأمر بالقدر الذي سيحدث إن استخدمتَ لغة برمجة أكثر صرامة، وتركز هذه الدورة على جعلك أكثر اعتياداً على مفاهيم لغة البايثون، وتحويلها مباشرة إلى تطبيقات، وهي متوفّرة لدى Udemy مقابل 10 دولارات (السعر الأصلي 125 دولاراً).

دورة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي 2016 بشهادات كاملة

إن كنتَ تدير عملاً اليوم، فأنت بحاجة إلى حضور قوي في الشبكات الاجتماعية، فمعرفة كيفية تقديم نفسك، والتفاعل مع جمهورك من مختلف المنصات أمر أساسي لتعزيز ظهورك وتنمية شبكتك من العملاء، وتهدف الدورة إلى أخذ أصحاب المعرفة القليلة بوسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الاستخدام الشخصي لنقطة تمكّنهم من إدارة صفحة العمل الخاص بهم بثقة، وهي متوفّرة لدى Udemy مقابل 10 دولارات (السعر الأصلي 299 دولاراً).

دورة تصميم المواقع الرئيسية على برنامج الفوتوشوب

رغم أنه لا يوجد اليوم شيء أسهل من امتلاك الموقع الإلكتروني الخاص، إلا أنه لا تزال هناك الكثير من المواقع التي لا تبدو جيدة بشكل كافٍ لتقديمها على أنها محترفة، وتساعد هذه الدورة الأشخاص الذين إما يتطلَّعون إلى إنشاء موقعهم الخاص أو من يريدون بدء مهنة تصميم المواقع في تعلّم كيفية تطوير صفحات مثيرة للإعجاب من خلال تعريفهم بالجرافيك والأسلوب والطباعة، وهي متوفّرة لدى Udemy مقابل 10 دولارات (السعر الأصلي 199 دولاراً).