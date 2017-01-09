أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير والزراعة والري والأمن الغذائي والإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية أن يراعي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خصوصية البيئة الزراعية عند التعامل مع مخالفات البناء في مقابل المخالفات التي تحدث بالمدن ، نظرا لاختلاف أغراض البناء في القرى عن المدن مع ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الغني، بحضور نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمستشارة عبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل.

وأوضحت اللجنة ـ في بداية الاجتماع - أنه خلال الجلسات السابقة تم مناقشة تعريفات المخالفات وأنواعها ، وأنه تم الاتفاق على إدراج مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية ضمن قانون مخالفات البناء.

وشددت المستشارة عبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل على ضرورة مراعاة عدم وجود أي تعارض بين مواد القانون وغيره من التشريعات المعمول بها في تنظيم أعمال البناء ، فيما أوضحت نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان أن وزارة الإسكان تقوم حاليا بتوسيع الأحوزة العمرانية بناء على دراسات محددة ومتخصصة ومتكاملة.

وشهدت مناقشات اللجنة حالة من الجدل حول طريقة تحديد قيمة المخالفة ، حيث طالب البعض بضرورة تحديد نسبة مئوية ، واقترح آخرون تقسيم الأماكن المخالفة إلى شرائح ووضع قيمة للمخالفات طبقا لكل منطقة ، غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.