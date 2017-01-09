دعوات لضرورة مراعاة خصوصية البيئة الزراعية في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناءالإثنين، 9 يناير 2017 08:56 م
أكدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير والزراعة والري والأمن الغذائي والإدارة المحلية بمجلس النواب أهمية أن يراعي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء خصوصية البيئة الزراعية عند التعامل مع مخالفات البناء في مقابل المخالفات التي تحدث بالمدن ، نظرا لاختلاف أغراض البناء في القرى عن المدن مع ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الغني، بحضور نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمستشارة عبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل.
وأوضحت اللجنة ـ في بداية الاجتماع - أنه خلال الجلسات السابقة تم مناقشة تعريفات المخالفات وأنواعها ، وأنه تم الاتفاق على إدراج مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية ضمن قانون مخالفات البناء.
وشددت المستشارة عبير العطار عضو قطاع التشريع بوزارة العدل على ضرورة مراعاة عدم وجود أي تعارض بين مواد القانون وغيره من التشريعات المعمول بها في تنظيم أعمال البناء ، فيما أوضحت نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان أن وزارة الإسكان تقوم حاليا بتوسيع الأحوزة العمرانية بناء على دراسات محددة ومتخصصة ومتكاملة.
وشهدت مناقشات اللجنة حالة من الجدل حول طريقة تحديد قيمة المخالفة ، حيث طالب البعض بضرورة تحديد نسبة مئوية ، واقترح آخرون تقسيم الأماكن المخالفة إلى شرائح ووضع قيمة للمخالفات طبقا لكل منطقة ، غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن.
-
مصرع موظفة بالمعاش ائتمنت جارتها على سِرّ تحويشة العمر
كشفت مباحث الغربية بقيادة اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث، والعميد مسعد أبو سكين رئيس مباحث المديرية، غموض العثور على جثة موظفه بالمعاش- 67 عاما، فى شقتها ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
التموين: المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه
أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من ...Mon, 09 Jan 2017 10:37:39 GMT
-
القوات العراقية تصل لنهر دجلة في الموصل.. وتفجيران انتحاريان في بغداد
وصلت القوات العراقية الخاصة التي تقاتل تنظيم داعش إلى الضفة الشرقية لنهر دجلة في الموصل اليوم الأحد لأول مرة في حملة عسكرية مستمرة منذ ثلاثة أشهر بدعم أمريكي ...Mon, 09 Jan 2017 06:49:13 GMT
-
الداخلية: مقتل 5 إرهابيين في «هجوم العريش»Mon, 09 Jan 2017 11:25:26 GMT
-
بعد توصيات المفوضين.. فرغلي: "بانتظار حكم نهائي" لصالح أصحاب المعاشات
أوضح البدري فرغلي رئيس اتحاد اصحاب المعاشات، مشيرا الى أن اصحاب المعاشات الان أثناء وجودهم فى الخدمة كانوا يتقاضون خمس علاوات اجتماعية وعند خروجهم للمعاش تم نزعها ...Sun, 08 Jan 2017 12:09:50 GMT
-
توقف حركة المرور أعلى محور المشير طنطاوى بسبب حادث تصادم 5 سيارات
توقف حركة المرور منذ قليل، أعلى محور المشير طنطاوي بالتجمع الخامس أمام السيارات القادمة من التجمع إلى حلوان، بسبب حادث تصادم 5 سيارات ملاكى وأجرة، وأسفر الحادث عن ...Mon, 09 Jan 2017 08:36:00 GMT
-
استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث علي التوالي
قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثالث على التوالي، نظرا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح ...Mon, 09 Jan 2017 08:23:01 GMT
-
الجيش التركي: مقتل 48 "داعشي" تحت القصف الجوي في سوريا
أعلنت القوات المسلحة التركية في بيان اليوم الاثنين إن عمليات جوية برية تقودها تركية في سوريا أدت إلى قتل 48 من أعضاء تنظيم داعش يوم الأحد في حين دمرت طائرات حربية ...Mon, 09 Jan 2017 07:02:02 GMT
-
"إنجو" للهواتف الذكية تهدف لزيادة حصتها في السوق المصري في 2017
أعلنت اليوم شركة إنجو الشركة المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية والتي يقع مقرها الرئيسي في إمارة دبي عن استراتيجيتها لتحقيق زيادة حصتها في السوق المصري وزيادة حجم ...Mon, 09 Jan 2017 10:06:38 GMT